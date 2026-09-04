Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мантуров обозначил ключевую задачу государства в развитии автопроизводства

Мантуров обозначил ключевую задачу государства в развитии автопроизводства

К 2030 году не менее 80% машин на российских дорогах должны быть отечественного производства В рамках ВЭФ-2026 первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС заявил, что государство намерено создать благоприятные условия для реализации автомобильными предприятиями их инвестиционных программ и предоставить потребителям доступ к новейшим технологическим разработкам.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым