Мантуров обозначил ключевую задачу государства в развитии автопроизводства

К 2030 году не менее 80% машин на российских дорогах должны быть отечественного производства В рамках ВЭФ-2026 первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС заявил, что государство намерено создать благоприятные условия для реализации автомобильными предприятиями их инвестиционных программ и предоставить потребителям доступ к новейшим технологическим разработкам.