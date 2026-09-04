Мантуров обозначил ключевую задачу государства в развитии автопроизводства

К 2030 году не менее 80% машин на российских дорогах должны быть отечественного производства В рамках ВЭФ-2026 первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС заявил, что государство намерено создать благоприятные условия для реализации автомобильными предприятиями их инвестиционных программ и предоставить потребителям доступ к новейшим технологическим разработкам.
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