Дерзкий роман, 13 лет утаиваемого брака и 44 измены: история Алисы Шер и Дмитрия Нагиева

История взаимоотношений Аллы Селищевой, известной публике под псевдонимом Алиса Шер, и актера Дмитрия Нагиева началась с резкой стычки в театральной студии, а вылилась в 13 лет официально скрываемого брака, успешную карьеру на радио и скандальную автобиографическую книгу.