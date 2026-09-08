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Дерзкий роман, 13 лет утаиваемого брака и 44 измены: история Алисы Шер и Дмитрия Нагиева

Дерзкий роман, 13 лет утаиваемого брака и 44 измены: история Алисы Шер и Дмитрия Нагиева

История взаимоотношений Аллы Селищевой, известной публике под псевдонимом Алиса Шер, и актера Дмитрия Нагиева началась с резкой стычки в театральной студии, а вылилась в 13 лет официально скрываемого брака, успешную карьеру на радио и скандальную автобиографическую книгу.

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