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Закон, порядок, государство

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Специалисты подразделений МТО группировки войск «Восток» в боевых условиях решают задачи всестороннего обеспечения войск

Специалисты подразделений МТО группировки войск «Восток» в боевых условиях решают задачи всестороннего обеспечения войск

В задачи подразделений МТО входит обеспечение войск вооружением и военной техникой, заправка техники горючим, обеспечение бойцов обмундированием, питанием, организация бытовых условий, перевозок грузов.

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