Гартунг пообещал не мешать Текслеру стать губернатором во второй раз

Лидер региональной ячейки партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) депутат Госдумы Валерий Гартунг пообещал не мешать челябинскому губернатору Алексею Текслеру остаться главой региона на второй срок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии