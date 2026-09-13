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Царьград

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Врач предупредил об угрозе ампутации и смерти из за боли в ногах по ночам

Врач предупредил об угрозе ампутации и смерти из за боли в ногах по ночам

Боль в ногах по ночам указывает на опасное сужение сосудов, грозящее ампутацией и смертью.Сильная жгучая боль в стопах и пальцах ног, возникающая в состоянии покоя и усиливающаяся по ночам, может сигнализировать о смертельно опасной патологии — хронической ишемии.

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