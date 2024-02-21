Россиянам рассказали, что больше всего вредит их здоровью

Среди прошедших диспансеризацию в 2023 году лишь 22% - это здоровые граждане Несбалансированное питание, низкая физическая активность, избыточный вес и курение являются основными факторами риска развития различных неинфекционных заболеваний у россиян, сообщает "СенатИнформ".