Россиянам рассказали, что больше всего вредит их здоровью

Среди прошедших диспансеризацию в 2023 году лишь 22% - это здоровые граждане Несбалансированное питание, низкая физическая активность, избыточный вес и курение являются основными факторами риска развития различных неинфекционных заболеваний у россиян, сообщает "СенатИнформ".
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