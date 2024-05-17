Петербуржец лишился «маслкара» из-за кредитного долга и штрафов ГИБДД

Задолженность составила более 180 тысяч рублей Приставы арестовали Chevrolet Camaro 2008 года выпуска 34-летнего петербуржца, задолжавшего кредитному учреждению 138 тысяч рублей и накопивший штрафы ГИБДД на 50 тысяч рублей.
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