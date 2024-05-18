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Пеп о том, что доминация «Сити» вредит АПЛ: «Выигрывай я с отрывом в 20 очков, то сказал бы: «Да, я гений, я так хорош». Победить могли и другие – «Арсенал» может выиграть в этом сезоне, например»

«Это неправильно [что доминирование «Сити» плохо для Премьер-лиги]. Если бы речь шла о том, что я выигрываю с отрывом в 20 очков, я бы сказал: «Да, я гений, я так хорош».

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