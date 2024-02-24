Сколько россияне заплатили штрафов по камерам видеонаблюдения?

По итогам прошлого года сумма штрафов, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации за нарушения правил дорожного движения (ПДД), составила почти 141 млрд рублей, что стало рекордным показателем за последние пять лет.
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