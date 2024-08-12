Семейство лосей и северных оленей попали в объектив фотоловушки в Керженском заповеднике

В Нижегородской области продолжается активная работа по сохранению и изучению диких животных. Так, недавно в одном из лесничеств региона была установлена фотоловушка, которая зафиксировала интересный момент - семейство лосей, забравшихся внутрь устройства.
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