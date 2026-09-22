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Царьград

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"Общественное" сообщило о взрывах в Киеве во время тревоги

"Общественное" сообщило о взрывах в Киеве во время тревоги

Во вторник в Киеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги. Инцидент подтвержден телеканалом "Общественное", информация опубликована в их Telegram-канале.

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