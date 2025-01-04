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Русская весна

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Маск прокомментировал смертельную схватку штурмовика из Якутии с боевиком ВСУ

Маск прокомментировал смертельную схватку штурмовика из Якутии с боевиком ВСУ

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети прокомментировал видео о смертельной схватке штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с боевиком ВСУ.

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