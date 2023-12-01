Hitech будет судиться с FIA из-за недопуска в Формулу 1

СоцсетиБазирующаяся в Великобритании Hitech Grand Prix, выступающая в младших гоночных сериях Формула 2, Формула 3 и Формула 4, намерена судиться с Международной автофедерацией FIA после отклонения её заявки на участие в Формуле 1 с 2026 года.