Hitech будет судиться с FIA из-за недопуска в Формулу 1

СоцсетиБазирующаяся в Великобритании Hitech Grand Prix, выступающая в младших гоночных сериях Формула 2, Формула 3 и Формула 4, намерена судиться с Международной автофедерацией FIA после отклонения её заявки на участие в Формуле 1 с 2026 года.
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