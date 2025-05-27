Трамп громит высшую школу Америки. Иностранцы уже изгоняются из престижных вузов

БлокнотРУ Автор «Блокнота» посетил центр Кремниевой долины - университет Стэнфорда Объявленная в апреле администрацией Дональда Трампа война против самых престижных университетов Америки вышла на новый виток.
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