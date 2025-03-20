Франция и Италия неожиданно «ударили» по Киеву

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Франция и Италия решили не поддерживать выделение пяти миллиардов евро на боеприпасы для Украины в этом году, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники среди европейских дипломатов.
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