Эксперты рассказали, с каких доходов по вкладам придется платить налог в 2025 году

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Я так понимаю, что 210 000 рублевый потолок - это не предел. Государству нужны ДЕНЬГИ !!!  СВО, популистское поднятие  МРОТ, опять же индексации зарплат &quot;слугам народа&quot; - все это требует ДЕНЕГ !!! И где их взять ? Ну конечно же в карманах наших сограждан !!! Ведь трясти карманы &quot;своих&quot;, которые пилят и осваивают бюджетные средства - это рубить сук, на котором сидишь. А с гражданами можно по-простому : принял Закон и уже на законном основании пополнил бюджет без прочих рисков.
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