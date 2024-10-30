Эксперты рассказали, с каких доходов по вкладам придется платить налог в 2025 году

ВВ

Василий Васильев

Я так понимаю, что 210 000 рублевый потолок - это не предел. Государству нужны ДЕНЬГИ !!! СВО, популистское поднятие МРОТ, опять же индексации зарплат "слугам народа" - все это требует ДЕНЕГ !!! И где их взять ? Ну конечно же в карманах наших сограждан !!! Ведь трясти карманы "своих", которые пилят и осваивают бюджетные средства - это рубить сук, на котором сидишь. А с гражданами можно по-простому : принял Закон и уже на законном основании пополнил бюджет без прочих рисков.