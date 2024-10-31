Цифровизация, госуслуги, контент: что обсудили эксперты в МГИМО

МОСКВА, 31 октября, ФедералПресс. В ходе III международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения 2024» прошла пленарная сессия на тему «Цифровая трансформация мировой политики и экономики», где специалисты обсудили вызовы, связанные с технологическим суверенитетом, включая искусственный интеллект и необходимость создания отечественного контента.