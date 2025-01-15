РБК: Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом 16 декабря 2024 года поручил правительству и уполномоченным ведомствам до 1 апреля 2025 года рассмотреть вопрос о "порядке исчисления срока исковой давности" при оспаривании сделок приватизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии