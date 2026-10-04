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Роман Копылов нокаутировал Атебу Готье в первом раунде на UFC 332

На UFC 332 в Солт-Лейк-Сити прошел бой в среднем весе между Романом Копыловым (16-5) и Атебой Готье (11-2).

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