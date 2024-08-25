Терроризм и наркотики. В чем еще обвиняют задержанного во Франции Павла Дурова?

Обвинения основателю мессенджера Telegram могут предъявить 25 августа Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии