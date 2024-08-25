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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Терроризм и наркотики. В чем еще обвиняют задержанного во Франции Павла Дурова?

Терроризм и наркотики. В чем еще обвиняют задержанного во Франции Павла Дурова?

Обвинения основателю мессенджера Telegram могут предъявить 25 августа Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег, сообщает РИА Новости.

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