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Царьград

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Шесть граждан получили ранения при обстреле ДНР: подробности дня

Шесть граждан получили ранения при обстреле ДНР: подробности дня

Шесть жителей Донецкой Народной Республики пострадали при обстреле со стороны ВСУ. Также шестеро эвакуированных из Украины, включая ребенка, получают лечение в Курской больнице.

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