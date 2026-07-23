Путин: Россия сама выпускает сырье и материалы для вооружений

Президент России Владимир Путин заявил, что страна является одной из немногих в мире, способных полностью самостоятельно обеспечивать себя необходимыми материалами, комплектующими и сырьем для серийного выпуска и модернизации вооружений.
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