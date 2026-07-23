Существует ли темная энергия: почему главная модель Вселенной дала трещину

Действительно ли темная энергия управляет разлетом галактик или это ошибка наблюдений? Редакция ETM Современная астрофизика столкнулась с крупнейшим кризисом за последние полвека: концепция, согласно которой темная энергия заставляет Вселенную расширяться с ускорением, может оказаться грандиозной иллюзией наблюдателей.
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