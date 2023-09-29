Вашингтон настойчиво отрывает от России Среднюю Азию

В Нью-Йорке 19 сентября состоялась встреча президента США Джо Байдена с лидерами пяти среднеазиатских государств (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении) в рамках первого президентского саммита формата «С5+1».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии