Rolls-Royce отреставрировал гоночные машины без мотора

Современная история Rolls-Royce в Гудвуде началась в 00:01 1 января 2003 года, когда компания передала клиенту седан Phantom, но на самом деле первые машины британской марки оказались в Гудвуде ещё двумя годами ранее.
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