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Визиты НЛО, путешествия во времени и выход из тела. В Москве прошел съезд искателей непознанного. Что им удалось найти?

Визиты НЛО, путешествия во времени и выход из тела. В Москве прошел съезд искателей непознанного. Что им удалось найти?

В Москве в День народного единства одновременно прошли сразу три конференции, на которых собрались люди, ищущие ответы на самые сложные вопросы далеко за пределами официальной науки: конференция по НЛО, путешествиям во времени и выходу из тела «Непознанное-2024»; фестиваль самопознания «Я тебя вижу» и конференция конспирологов «Сила в правде».

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Комментарии
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Nadezhda Lescenko
ну и хренью люди занимаются.  сама  волшебница, но такой чуши не могу переварить.  Пора бы эти лавочки, все-таки, прикрыть.
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5 час.

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