Визиты НЛО, путешествия во времени и выход из тела. В Москве прошел съезд искателей непознанного. Что им удалось найти?

В Москве в День народного единства одновременно прошли сразу три конференции, на которых собрались люди, ищущие ответы на самые сложные вопросы далеко за пределами официальной науки: конференция по НЛО, путешествиям во времени и выходу из тела «Непознанное-2024»; фестиваль самопознания «Я тебя вижу» и конференция конспирологов «Сила в правде».