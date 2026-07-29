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1rre

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Герой-одиночка: как российский боец взял в плен троих украинских солдат

Герой-одиночка: как российский боец взял в плен троих украинских солдат

Герой-одиночка: как российский боец взял в плен троих украинских солдат Юлия ЧелкановаВ ходе штурма позиций украинских войск в Запорожской области российский военнослужащий с позывным Гера применил нестандартную тактику и захватил в плен троих солдат противника.

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