Кургинян: выставленная вперед западная элита отличается немыслимой тупостью

Выведенная сегодня на лидирующие позиции западная политическая элита отличается немыслимой низостью и тупостью, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 18 октября в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».