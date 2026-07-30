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"Мир больше Садового кольца". Божена Рынска высказалась об иноагентах, которые в эмиграции "обрели второе дыхание"

"Мир больше Садового кольца". Божена Рынска высказалась об иноагентах, которые в эмиграции "обрели второе дыхание"

Божена Рынска высказалась об иноагентах, жизнь которых в эмиграции, по её мнению, только улучшилась. Поводом послужил тот факт, что песня Монеточки* стала саундтреком фильма "Человек-паук: Новый день".

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