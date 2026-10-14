Проверять посадку по биометрическим данным на поезда «Сапсан», следующие между Москвой и Санкт-Петербургом, начнут в ближайшее время Российские железные дороги, сказал замгендиректора компании Иван Колесников, 14 октября выступая на форуме «Общественный транспорт 2026».