Проверять посадку по биометрическим данным на поезда «Сапсан», следующие между Москвой и Санкт-Петербургом, начнут в ближайшее время Российские железные дороги, сказал замгендиректора компании Иван Колесников, 14 октября выступая на форуме «Общественный транспорт 2026».
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