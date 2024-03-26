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В Уфе мужчина попал в психушку после курения вейпа

В Уфе мужчина попал в психушку после курения вейпа

Заядлый курильщик вейпа попал в республиканскую клиническую психиатрическую больницу в Уфе. Как сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, мужчину госпитализировали в остром психическом состоянии.

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