СМИ: Microsoft и OpenAI сделают суперкомпьютер за $100 млрд. Он предназначен для искус...

СМИ: Microsoft и OpenAI сделают суперкомпьютер за $100 млрд. Он предназначен для искусственного интеллектаMicrosoft и OpenAI планируют создать компьютер за $100 млрд, главной целью которого станет работа в области искусственного интеллекта.
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