Татьяна Монтян: Лидеры постсоветских стран собрались на парад в Москве: что это означает?"

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: Вопреки расхожему мнению, что евразийские союзники России начали дистанцироваться от нее на фоне неудач в войне в Украине, на парад 9 Мая в Москву прибыл целый ряд лидеров постсоветских стран: глава Казахстана Токаев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Жапаров, Узбекистана Мирзиёев и даже премьер Армении Пашинян.