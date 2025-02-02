👢 Жители Каменки в Симферополе жалуются на постоянную грязь на улицах На работу – со «сменкой», на прогулку – в резиновых сапогах.
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👢 Жители Каменки в Симферополе жалуются на постоянную грязь на улицах На работу – со «сменкой», на прогулку – в резиновых сапогах.