Эксперт назвал существенной, но не катастрофичной для РФ потерю рынка сбыта патронов в США

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Экономический удар от санкций США против российских производителей патронов к гражданскому оружию будет серьезным, но к катастрофе рынка не приведет.
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