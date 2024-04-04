Почти у половины работающих россиян обнаружено профессиональное выгорание

79% работодателей подтвердили наличие такой проблемы у своих сотрудников Аналитики провели опрос и выяснили, насколько сотрудники компаний страдают от профессионального выгорания и как работодатели относятся к этой проблеме, сообщает RT.
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