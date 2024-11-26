Не "Орешник": Ответ Путина оказался уже у границ США

И " Орешник" и Ту - 95 МСМ великая вещь, а вот мне больше нравится ПОсейдон; тихо, не навязчиво сработает и нет полстраны. Особенно хорошо он выглядит у берегов Калифорнии. Жаль, что мы о нем как-то забываем!

BV

Boris Voronin

Судя по ситуации Медведя начали травить в берлоге... Для тех, кто не имеет опыта добыть медведя зимой на берлоге - кажется это пустяковое дело.... Но, поверьте, это жутко опасно и не всегда заканчивается удачной охотой для не до охотников!!! И мой 54-х летний опыт даёт мне право напомнить англосаксонским ИДИОТАМ... Реакция медведя - МГНОВЕННАЯ, и в 99,9 % случаев из реальной практики - заканчивается охота на берлоге тяжёлыми травмами или СМЕРТЬЮ, бывает, что и целой группы незадачливых любителей острых ощущений!!! У меня на берлоге был случай, когда у неопытного охотника медведь выбил закол на челе... И незадачливый стрелок упал перед челом, если бы я не успел поставить дуло ружья за ухо медведя и выстрелить - его бы постигла жуткая участь быть растерзанным заживо!!! Американцы бойтесь мы наготове и ваша СМЕРТЬ будет УЖАСНОЙ!!!