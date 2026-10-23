При выборе труб для тёплого пола или системы отопления многие сталкиваются с вопросом: стоит ли переплачивать за трубы PE-Xa, или современные PE-RT способны обеспечить такой же результат за меньшие деньги? Производители и продавцы часто делают акцент на «молекулярной памяти» сшитого полиэтилена, представляя её как ключевое преимущество материала.