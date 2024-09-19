Лесорубы из Карелии взяли большинство наград Чемпионата России

Карелия стала абсолютным чемпионом на всероссийских соревнованиях среди вальщиков леса В четверг, 19 сентября, в Пермском крае торжественно закрылся 9-й Чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2024».
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