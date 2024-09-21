Купите уксус с первым снегом – и зима пройдет без хлопот: совет старичка из деревни – просто, доступно и устраняет проблему Ольга БезродняяС первыми холодами и снегом приходят неизбежные проблемы, и старичок из деревни знает, как с ними справиться.