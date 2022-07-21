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Гамбург (WTA). 1/4 финала. Потапова сыграет с Крейчиковой, Контавейт – с Петкович, Саснович встретится с Заневской

Анастасия Потапова сыграет с Барборой Крейчиковой в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Анетт Контавейт встретится с Андреа Петкович.

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