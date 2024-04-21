Учителя массово бегут из школ. Дети кончают жизнь самоубийством. Девочки стреляют в классе из папиных ружей. Дисциплина в школе отсутствует как понятие. Демография падает из-за школьной травли. А горе-министр образования Кравцов что-то блеет...

ИН Ирина Некрасова Я вам сочувствую, если вам не повезло со школой. В моей никаких безобразий, перечисленных вами, не было! И дело не в газетах, которые не освещали недостатков. Я, учась в 10-м классе, в свободное от школы время готовилась к выпускным экзаменам, а во время отдыха шила платья на кукол! О сексе, несмотря на пятерки по анатомии, я имела весьма приблизительное представление! И за все 10 лет учебы о беременных семиклассницах у нас слыхом никто не слыхивал... "Шарящих по карманам пятиклассников" не видела и за руку не ловила. Одну девочку, уличенную в краже сменки у одноклассницы, выгнали из нашей школы с позором: комсомолка-воровка!!! И собрание провели по этому неприятному поводу. Курить запрещалось и учащимся, и педагогам. Так что обвинять все советские школы из-за плохой вашей просто несправедливо.

Y Yuriy Автор не совсем прав, что "одна из основных причин - это полное отсутствие у учителя рычагов влияния на школьников". Это не причина - это следствие работы системы, которая называется "Единая вертикаль Власти". Эту Вертикаль построил наш Президент. Показателем эффективности работы этой Вертикали является не результат "по реальному итогу", а результат "бумажной отчетности". Если "бумажки" хороши, то реальное состояние дел никого в Кремле не интересует. Более того, если "бумажки" отражают реальное, фактическое состояние дел и это состояние совсем не то, что хотелось бы видеть в Кремле, писателя таких "бумажек" очень быстро попросят "на выход". Изменить ситуацию можно только сломав Вертикаль, построенную нашим Президентом. Сейчас это не реально. Конечно, в будущем все изменится, просто в силу того, что нынешняя Вертикаль окончательно одряхлеет и рухнет, погребая под собой своих последователей. Хотелось бы, чтобы это прошло без революции и гражданской войны. Но, как писал Некрасов : "Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе".