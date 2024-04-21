Страна и люди
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Страна и люди

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    И вас можно понять! Этим вы сохраните хотя бы остатки собственного здоровья, до которого Министерству образования, су...Учителя массово б...
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    Автор не совсем прав, что "одна из основных причин - это полное отсутствие у учителя рычагов влияния на школьников". ...Учителя массово б...
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Учителя массово бегут из школ. Дети кончают жизнь самоубийством. Девочки стреляют в классе из папиных ружей. Дисциплина в школе отсутствует как понятие. Демография падает из-за школьной травли. А горе-министр образования Кравцов что-то блеет...

Учителя массово бегут из школ. Дети кончают жизнь самоубийством. Девочки стреляют в классе из папиных ружей. Дисциплина в школе отсутствует как понятие. Демография падает из-за школьной травли. А горе-министр образования Кравцов что-то блеет...

То, что учителя по всей стране массово бегут из школ - ни для кого уже не новость. Бывшие учителя готовы стоять за прилавком, заниматься рекламой, но только не работать в школе.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Я вам сочувствую, если вам не повезло со школой. В моей никаких безобразий, перечисленных вами, не было! И дело не в газетах, которые не освещали недостатков. Я, учась в 10-м классе, в свободное от школы время готовилась к выпускным экзаменам, а во время отдыха шила платья на кукол! О сексе, несмотря на пятерки по анатомии, я имела весьма приблизительное представление! И за все 10 лет учебы о беременных семиклассницах у нас слыхом никто не слыхивал... &quot;Шарящих по карманам пятиклассников&quot; не видела и за руку не ловила. Одну девочку, уличенную в краже сменки у одноклассницы, выгнали из нашей школы с позором: комсомолка-воровка!!! И собрание провели по этому неприятному поводу. Курить запрещалось и учащимся, и педагогам. Так что обвинять все советские школы из-за плохой вашей просто несправедливо.
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33 мин.
Y
Yuriy
Автор не совсем прав, что &quot;одна из основных причин - это полное отсутствие у учителя рычагов влияния на школьников&quot;. Это не причина - это следствие работы системы, которая называется &quot;Единая вертикаль Власти&quot;. Эту Вертикаль построил наш Президент. Показателем эффективности работы этой Вертикали является не результат &quot;по реальному итогу&quot;, а результат &quot;бумажной отчетности&quot;. Если &quot;бумажки&quot; хороши, то реальное состояние дел никого в Кремле не интересует. Более того, если &quot;бумажки&quot; отражают реальное, фактическое  состояние дел и это состояние совсем не то, что хотелось бы видеть в Кремле, писателя таких &quot;бумажек&quot; очень быстро попросят &quot;на выход&quot;. Изменить ситуацию можно только сломав Вертикаль, построенную нашим Президентом. Сейчас это не реально. Конечно, в будущем все изменится, просто в силу того, что нынешняя Вертикаль окончательно одряхлеет и рухнет, погребая под собой своих последователей. Хотелось бы, чтобы это прошло без революции и гражданской войны. Но, как писал Некрасов : &quot;Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе&quot;.
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18 мин.
ИН
Ирина Некрасова
И вас можно понять! Этим вы сохраните хотя бы остатки собственного здоровья, до которого Министерству образования, судя по всему, нет никакого дела... Надо отдать вам должное, вы долго сражались на образовательном &quot;фронте&quot;, спасибо вам за ваш адски тяжелый труд!
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59 сек.

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