То, что учителя по всей стране массово бегут из школ - ни для кого уже не новость. Бывшие учителя готовы стоять за прилавком, заниматься рекламой, но только не работать в школе.
Учителя массово бегут из школ. Дети кончают жизнь самоубийством. Девочки стреляют в классе из папиных ружей. Дисциплина в школе отсутствует как понятие. Демография падает из-за школьной травли. А горе-министр образования Кравцов что-то блеет...
Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Я вам сочувствую, если вам не повезло со школой. В моей никаких безобразий, перечисленных вами, не было! И дело не в газетах, которые не освещали недостатков. Я, учась в 10-м классе, в свободное от школы время готовилась к выпускным экзаменам, а во время отдыха шила платья на кукол! О сексе, несмотря на пятерки по анатомии, я имела весьма приблизительное представление! И за все 10 лет учебы о беременных семиклассницах у нас слыхом никто не слыхивал... "Шарящих по карманам пятиклассников" не видела и за руку не ловила. Одну девочку, уличенную в краже сменки у одноклассницы, выгнали из нашей школы с позором: комсомолка-воровка!!! И собрание провели по этому неприятному поводу. Курить запрещалось и учащимся, и педагогам. Так что обвинять все советские школы из-за плохой вашей просто несправедливо.
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33 мин.
Y
Yuriy
Автор не совсем прав, что "одна из основных причин - это полное отсутствие у учителя рычагов влияния на школьников". Это не причина - это следствие работы системы, которая называется "Единая вертикаль Власти". Эту Вертикаль построил наш Президент. Показателем эффективности работы этой Вертикали является не результат "по реальному итогу", а результат "бумажной отчетности". Если "бумажки" хороши, то реальное состояние дел никого в Кремле не интересует. Более того, если "бумажки" отражают реальное, фактическое состояние дел и это состояние совсем не то, что хотелось бы видеть в Кремле, писателя таких "бумажек" очень быстро попросят "на выход". Изменить ситуацию можно только сломав Вертикаль, построенную нашим Президентом. Сейчас это не реально. Конечно, в будущем все изменится, просто в силу того, что нынешняя Вертикаль окончательно одряхлеет и рухнет, погребая под собой своих последователей. Хотелось бы, чтобы это прошло без революции и гражданской войны. Но, как писал Некрасов : "Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе".
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18 мин.
ИН
Ирина Некрасова
И вас можно понять! Этим вы сохраните хотя бы остатки собственного здоровья, до которого Министерству образования, судя по всему, нет никакого дела... Надо отдать вам должное, вы долго сражались на образовательном "фронте", спасибо вам за ваш адски тяжелый труд!
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59 сек.
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