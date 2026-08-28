Выход в декрет влияет на размер пенсии — эксперт

Сколько пенсионных баллов можно получить за уход за ребенком Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В 2026 году для назначения страховой пенсии по старости необходимо одновременно соблюсти три условия: набрать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), иметь страховой стаж от 15 лет и достичь установленного возраста.