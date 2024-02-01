РКН: сумма штрафов иноагентов за отсутствие маркировки превысила 1 млрд рублей

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что за два года, 2022-й и 2023-й, ведомство наложило на иностранных агентов штрафов более чем 1 млрд рублей из-за отсутствия у них маркировки о своём статусе.