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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овчинников ответил Канчельскису на претензии к «Локо»: «Приглашаю в гости, покажу, как работает одна из лучших академий России. Получите всю информацию, чтобы не говорить глупостей»

Директор академии «Локомотива» Сергей Овчинников ответил на высказывания  Андрея Канчельскиса . Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» заявил : «Где хваленая академия « Локомотива »? За последние годы одного игрока дала.

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