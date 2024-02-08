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Воспоминания против статистических сборников

Воспоминания против статистических сборников

Сегодня любой человек с улицы, будь ты хоть дважды технарь, может прийти в областной архив, объяснить директору, что он хочет написать статью для ВО по историко-партийной теме и получить разрешение на работу в местном архиве ОК КПСС.

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