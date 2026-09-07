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Регионы России

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Российский союз туриндустрии предложил изменить механизм туристического налога

Российский союз туриндустрии предложил изменить механизм туристического налога

Российский союз туриндустрии, Российская Гостиничная Ассоциация и Федерация Рестораторов и Отельеров направили министру экономического развития РФ Максиму Решетникову предложения по изменению механизма туристического налога.

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