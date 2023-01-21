Французский дипломат осудил Запад за поставки оружия Украине

Поставками оружия Украине западные страны усугубляют конфликт, а не способствует его разрешению. Об этом в материале для издания Le Monde в пятницу, 20 января, написал бывший госсекретарь Франции при экс-президенте Николя Саркози Пьер Лелуш.
Поставками оружия Украине западные страны усугубляют конфликт, а не способствует его разрешению. Об этом в материале для издания Le Monde в пятницу, 20 января, написал бывший госсекретарь Франции при экс-президенте Николя Саркози Пьер Лелуш.
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