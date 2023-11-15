Сюжетный симулятор жизни On Your Tail представлен в геймплейном трейлере для Switch и ПККомпания Humble Games объявила о том, что разрабатываемая Memorable Games сюжетная игра On Your Tail будет издана на Nintendo Switch и PC через Steam и Humble Store.
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