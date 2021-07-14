МИД РФ: ЕС свел правовые основы политики интеграции к гендеру

По словам дипломата, на прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал принятый в Венгрии закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, отметив: "Мы в Европейском союзе не дискриминируем, мы интегрируем.